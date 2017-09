Sergio Herman openhartig over verlies zoontje bij Gert Late Night

Aro

Sergio (rechts) in bed bij James Cooke. © VIER.

video Opmerkelijke passage aan het einde van Gert Late Night gisteravond: als laatste in de rij nam Sergio Herman plaats in bed naast James Cooke voor een intiem gesprek. De sterrenchef was openhartig over het verlies van zijn zoontje Joshua, die in maart van dit jaar vlak voor de geboorte overleed. "Ik voel me goed maar ik denk er nog altijd aan. Ook aan mijn vader."



"Dat waren twee zware momenten na elkaar. Maar het verlies van mijn vader was anders. Hij was 15 jaar lang dement, dan neem je al wat afscheid van je echte vader. Ik heb natuurlijk schrik om ook dement te worden. Maar ik ga me niet laten testen. Wij hadden er nooit eerder mee te maken gehad. Ineens was zijn dood daar. En ineens was de dood van Joshua daar. Je geraakt in een soort van flow, alles wat je doet is ineens anders. Je krijgt dan een soort van oerkracht. Ik ga dan zorgen voor mensen, voor Ellemieke en voor mijn moeder. Maar later krijg ik het dan op mijn bek, dan komt de emotionele weerslag. Dan lig ik 's nachts wakker om een uur of 4 of 5. Echt zweten. En dan probeer ik kalm te blijven. Dan zeg ik tegen mezelf: kom op, rustig blijven. Dan denk ik ook wel eens: fuck you, allemaal. Fuck off. Dan wil ik ook wel eens gewoon loslaten.""



Nog een kindje?

Op de vraag of hij het nog eens zou aandurven om aan een kindje met Ellemieke te beginnen, bleef het even stil, en dan: "Zeg nooit nooit. Zij wilde zo graag nog een kindje. En dan ben ik daar weer om er voor te zorgen: ik wil haar dat dan graag geven. Respect ook voor alles wat zij voor mij gedaan heeft." (ARo)