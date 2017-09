Doutzen in pikante creatie van net geen 5.000 dollar naar Fashion Week

© reuters.

Doutzen Kroes heeft gisteren tijdens de New York Fashion Week alle ogen op zich gericht gekregen door te verschijnen in een knalrode lange jurk met een doorschijnende band: een creatie van de Amerikaanse designer Tom Ford.

Het 32-jarige Nederlandse fotomodel schitterde in de zogenoemde 'side tulle panel silk gown', die in de webshop van Ford een waarde heeft van 4.990 dollar (4.150 euro). De jurk lijkt in eerste instantie vrij conservatief met stof tot aan de nek, maar de fotografen die Doutzen zijdelings vastlegden, vielen de doorschijnende 'slinger' op die langs haar borsten en over haar heupen liep.



De moeder van twee genoot volop na van de catwalkshow die Ford organiseerde in Park Avenue Armory. "Wanneer iets past als een handschoen...", liet ze los.



De New York Fashion Week duurt nog tot 14 september.