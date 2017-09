Anouk Matton en Dimitri Vegas getrouwd op Ibiza

Door: Annelies Roebben

Meneer en mevrouw Vegas - excuseer Thivaios, zoals Dimitri Vegas echt met z'n achternaam heet - zijn een feit! Vandaag trouwden ze op Ibiza, exact een jaar nadat zij 'ja' zei op zijn aanzoek. Het paar - en bij uibreiding de hele familie - werd gekleed door Nicky Vankets. Alles was af, tot in de puntjes. Er waren zelf gepersonaliseerde waaiers, waarmee de gasten op het strand zichzelf koel konden houden.

Voorlopig moeten fans het stellen met de posts op social media van het duo. Net zoals bij hun burgerlijke trouw een week geleden. Op voorhand had Matton al laten weten dat haar jurk ontworpen werd door Nicky Vankets. "Ik had altijd al een beeld in mijn hoofd van hoe mijn trouwkleed er moest uitzien", zei ze. Ook over de trouwringen waren Anouk en Dimitri meteen enthousiast. "We hebben ze laten ontwerpen door de persoon die ook mijn verlovingsring heeft gemaakt. Zo vormt alles een geheel." De jurk was er trouwens één met verborgen kwaliteiten. Op de ceremonie zag je het kanten bovenstuk met een dikke, witte satijnen rok. Nadien bleek er onder die rok met lange sleep een volledige kanten versie te zitten.

Op de guestlist alvast ook een aantal mensen die dinsdagavond ook bij de laatste Garden of Madness van Vegas en zijn broer Like Mike waren in club Ushuaïa op Ibiza. Zo postte Astrid Bryan een foto van zichzelf in een rode jurk met erg laag uitgesneden decoleté. "Ready to go to an #ibiza wedding", stond erbij. Ook Regi en Elke waren op het eiland.



Over Paris Hilton waren zowel Matton als Vegas al duidelijk geweest: die zou er zeker bij zijn. "Paris is ook dj en ze heeft een eigen avond in een club op Ibiza. Dimi kent haar al jaren, maar ik leerde haar pas vorig jaar kennen. Ze is een superlieve en toffe madam. Er zullen genoeg dj's aanwezig zijn, dus zal er altijd wel iemand achter de dj-booth staan. En als het bij mij of Dimi begint te kriebelen, dan doen we dat ook gewoon", zei Matton. Waarop Vegas de playlist onthulde: "Sixties, seventies, hiphop... De dingen die ik speelde toen ik nog als animator in hotelclubs werkte en daar 's avonds voor sfeer zorgde in de plaatselijke disco."



De openingsdans was overigens iets heel traditioneel: "Dimi en ik hebben een heel rustig nummer gekozen. Helemaal geen beats of zo. Het wordt gewoon een slow."