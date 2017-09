TK

7/09/17 - 14u03

Bart Kaëll en Luc Appermont hebben hun relatie altijd angstvallig geheim gehouden, maar daar komt nu steeds meer verandering in. Op Instagram postte Bart een intieme vakantiefoto, recht vanuit het zwembad.

De twee genieten van een welverdiende rustperiode in Spanje. "The Swimming Blues Brothers", omschrijft Bart het. En inderdaad: met die zonnebrillen lijken ze best op de filmpersonages. Al hadden die iets meer kleren aan...