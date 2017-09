Buurvrouw (92) houdt airshow Willy Naessens tegen: "Een jammere zaak"

Door: Thomas Vandewalle

7/09/17 - 12u59 Bron: Eigen berichtgeving

© Ronny De Coster.

Elsegem Willy Naessens annuleert de airshow die hij plande op zaterdag 16 september als randactiviteit tijdens het BK mennen in het Oost-Vlaamse Elsegem. Naessens kon niet tot een overeenkomst komen met twee buurtbewoners. "Een jammere zaak, maar de wet is nu eenmaal de wet", reageert hij ontgoocheld.

Gedurende zowat anderhalf uur zouden een helikopter en enkele kleine en lichte vliegtuigen voor spektakel zorgen naast zijn stoeterij. De vliegmanoeuvres mogen enkel in een zogenaamde flightbox van ongeveer één kilometer bij 500 meter uitgevoerd worden. Om veiligheidsredenen dienden 18 woningen te worden geëvacueerd, maar twee bewoners gingen niet akkoord. Eén van hen is een vrouw van 92 jaar oud. Ook de neef van de dame, die pal naast haar woont, ligt dwars. "Omdat er te veel onduidelijkheid is", vertelde de landbouwer vorige week al. "Ik wil garanties op papier. Ik heb hier aardappelen en boontjes staan op mijn veld. Bij schade wil ik vergoed worden." Naessens hoopte toch nog tot een overeenkomst te komen, maar dat is niet gelukt. "Ik vind het natuurlijk extreem jammer, maar ik respecteer ieders mening. De wet is de wet", aldus een ontgoochelde Naessens. "Volgend jaar zullen we een tweede poging doen voor de airshow, maar dan op een andere locatie.



Schlagerparade

Het BK mennen gaat voor de rest wel gewoon door op zaterdag 16 en zondag 17 september", benadrukt de zwembadbouwer die de mensport bij het grote publiek wil bekend maken. Ter vervanging van de airshow pakt hij nu uit met een schlagerparade met Christoff, The Romeo's en Laura Lynn. Het aanbod omvat voorts onder andere koets- en ponyritten, demonstraties op de stoeterij, kinderanimatie, foodtrucks, een countryfair en optredens van onder andere K3 en Frank Galan.