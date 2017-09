Dimitri Vegas en Anouk geven vandaag jawoord, maar vierden eerst met David Hasselhoff

© Philippe Wuyts.

Nadat ze vorige week al voor de wet getrouwd zijn, is het vandaag De Grote Dag voor Anouk Matton en Dimitri Vegas. Het dj-koppel bezegelt hun liefdesgeluk met een huwelijk dat alleen al qua stergehalte zelfs op Ibiza ongezien is. Het voorspel daarop beleefden we dinsdag in club Ushuaïa, waar Dimitri samen met zijn broer Like Mike de laatste van tien 'Garden of Madness'-shows gaf.

De week voor een huwelijk: voor u en ik verloopt die normaal gezien rustig. Vroeg gaan slapen om klaar te zijn voor die grote (lange) dag. Bij top-dj's is dat toch een ander verhaal. Dimitri Vegas gaf dinsdag, samen met z'n verloofde en zijn broer, nog een groot feest in club Ushuaïa. De tiende keer al deze zomer. Het gemiddelde trouwfeest kan natuurlijk niet tippen aan zo'n Garden of Madness-show, voor Vegas en Mike is dit nog maar het opwarmertje voor het huwelijk vandaag. En dus ging het spreekwoordelijke dak nog eens van de openluchtclub.



Enter David Hasselhoff, Paris Hilton, Astrid Bryan met haar man Bram Coppens, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel. Op Paris is het weliswaar nog even wachten. Zij maakt haar opwachting op het huwelijk zelf. Maar Hasselhoff, die steelt toch wel de show. Aanvankelijk laat hij zich door een blondine nog wat opvrijen in de vipruimte, niet veel later verschijnt hij tot twee keer toe achter de dj-tafel. "Dames en heren, mag ik u voorstellen: Michael Knight en Mitch Buchannon in één", roept Vegas. Flashbacks naar 'The Knight Rider' en 'Baywatch'. Ook al loopt 'The Hoff' lang niet zo elegant meer en is hij niet in het gezelschap van wulpse dames, maar van vier kleerkasten van bodyguards, 't is toch één en al présence. "Mijn jeugdidool hier op het podium, dat is toch wel supercool", zegt Dimitri. "Wist je trouwens dat m'n broer Mike als Michael Thivaios naar Michael Knight vernoemd is?"



