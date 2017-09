Christoff onthult dat Lindsay plastische chirurgie kreeg

JOBG

Voor één keer heet Jani's stylingprogramma 'Zo Broer Zo Zus' vanavond, want het tiende seizoen wordt afgetrapt door showbizzduo Christoff en Lindsay. Allebei prima outfits, alleen vinden ze zichzelf iets te vastgeroest in hun kledinggewoontes.

Volgens Christoff mag zijn zus Lindsay wel wat uitdagender door het leven gaan, zoals een échte diva. "Ik zie Lindsay graag net iets sexyer: haar blonde haar wat wilder, haar boezem wat meer uitspelen. Mijn zus heeft zeer mooie borsten, die trouwens genoeg gekost hebben ook", horen we Christoff lachend tegen Jani vertellen.



Die borstvergroting van Lindsay dateert overigens al van tien jaar geleden, horen we bij navraag. Lindsay heeft ook wel iets te zeggen over de stijl van haar broer. "Al die blazers van hem, dat hebben we ondertussen wel gezien. Ik wil onze Christoff eens wat stoerder zien. Zoals Neal Caffrey in 'White Collar'!"