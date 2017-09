Koen Wauters doet deze inspirerende oproep voor onze actie 'Stap voor stap voor Hannelore'

Redactie

6/09/17 - 20u53

video Morgen start onze actie 'Stap voor Stap voor Hannelore', om 90.000 euro in te zamelen die Hannelore Vens nodig heeft voor haar speciale beenprotheses. Koen Wauters wil voor de start alvast deze inspirerende oproep doen voor wie wil doneren.

Vanaf 6 uur 's ochtends zullen de Q Music-dj's al wandelend radio maken. Ook wij stappen mee en brengen live verslag uit van de tocht via hln.be/hannelore. En we gaan door tot de 90.000 euro ingezameld is.