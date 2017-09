Koen Wauters doet deze inspirerende oproep voor onze actie 'Stap voor stap voor Hannelore'

Redactie

video Morgen start onze actie 'Stap voor Stap voor Hannelore', om 90.000 euro in te zamelen die Hannelore Vens nodig heeft voor haar speciale beenprotheses. Koen Wauters wil voor de start alvast deze inspirerende oproep doen voor wie wil doneren.

Koen Wauters, die samen met Hannelore Machu PIcchu beklom, kan er zelf niet bij zijn doordat hij voor opnames in het buitenland zit. Maar in een video doet hij wel een oproep aan iedereen om 'Stap voor stap voor Hannelore' te steunen.



"En laat ons ook doorgaan nadat we 90.000 euro hebben ingezameld. Want al het geld dat bovenop dat bedrag wordt ingezameld, gaat naar U-Turn, een prachtig goed doel."



"U-Turn is een organisatie die avontuurlijke reizen organiseert en mogelijk maakt voor andersvalide en zieke mensen", legt Koen Wauters uit. "Glen van U-Turn heeft ons ook geholpen bij de reis naar Peru."