'Zo Man Zo Vrouw' eenmalig 'Zo Broer Zo Zus': Jani neemt Christoff en Lindsay onder handen

6/09/17 - 20u09 Bron: Eigen berichtgeving

video Voor één keer heet Jani's stylingprogramma 'Zo Broer Zo Zus' morgenavond, want het tiende seizoen wordt afgetrapt door niemand minder dan het vrolijke showbizzduo Christoff en Lindsay. Allebei prima outfits, alleen vinden ze zichzelf iets te vastgeroest in hun kledinggewoontes.

Volgens Christoff mag zijn zus Lindsay wel wat uitdagender door het leven gaan, zoals een échte diva. "Ik zie Lindsay zo graag net iets sexyer: haar blonde haar wat wilder, haar borsten wat meer laten uitspelen. Mijn zus heeft zeer mooie borsten, die trouwens genoeg gekost hebben ook", horen we Christoff al lachend tegen Jani vertellen.



Borstvergroting

Die borstvergroting van Lindsay is nieuws, maar verder wordt er niet over gepraat, want die dateert immers al van tien jaar geleden. Waar Lindsay wél over praat, is haar broers kledingstijl. "Al die blazers van hem, dat hebben we ondertussen wel gezien. Ik wil onze Christoff eens wat stoerder zien. Zoals Neal Caffrey in White Collar!"



Jani duikt met broer en zus het shoppingcenter in, op zoek naar een betere versie van zichzelf. "Een hele moeilijke opdracht was het! Vooral omdat Christoff en Lindsay bekend zijn en op tv komen, je kan er niet zomaar all the way mee gaan. Maar het is gelukt", knipoogt Jani trots. "Deze aflevering is de ideale start van het tiende seizoen. Trouwens, in de tien afleveringen die volgen, gaan er nog wel een paar 'specialekes' tussenzitten..."



Zo Man Zo Vrouw, donderdagavond om 20.30 uur bij VIJF.



