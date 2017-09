Arno wordt ereburger van Brussel

Door: redactie

6/09/17

De in Oostende geboren zanger Arno, die sinds jaar en dag in de hoofdstad woont, wordt ereburger van de Stad Brussel. Die beslissing moet maandag 11 september nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad, maar dat is slechts een formaliteit. Op 22 september volgt al de plechtigheid.

Arno Hintjens (68) is als liefhebber van Brussel ondertussen vast meubilair geworden in de hoofdstad, die tevens zijn woonplaats is. In zijn muziek is Brussel ook al meerdere jaren terug te vinden. In 2005 bracht hij het album 'Live in Brussels' uit met daarop muziek van een concert in de Ancienne Belgique en in 2010 volgde het album 'Brussld', een themaplaat over de stad waarin hij woont.



"Arno is een artiest die van Brussel houdt en dat ook toont", verduidelijk Brussels schepen van Cultuur Karine Lalieux. "Toen Trump ons had aangevallen en Brussel een 'hellegat' noemde, schreef Arno prompt een open brief naar Trump. Hij draagt de stad dus echt in zijn hart en is een perfect voorbeeld van de Brusselse humor en gastvrijheid."



De voormalige zanger van TC Matic zal op 22 september in het Brusselse stadhuis officieel gehuldigd worden als ereburger van Brussel.



De laatste die deze titel in ontvangst nam was de volkszanger Lange Jojo in 2015.