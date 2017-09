Kim Kardashian en Kanye West verwachten derde kind bij draagmoeder

Bewerkt door: LB

6/09/17 - 18u45 Bron: TMZ

Kim Kardashian (36) en Kanye West (40) krijgen eind januari een derde kind, zo meldt TMZ. Omdat Kardashian bij haar twee zwangerschappen aan een levensbedreigende aandoening leed, wendde het koppel zich tot een draagmoeder. In juli werd bekendgemaakt dat het koppel hun gezin zou uitbreiden via een surrogaatmoeder.

Kardashian en West hebben al dochter North (4) en zoon Saint (1). Het koppel betaalde naar verluidt 45.000 dollar aan de surrogaatmoeder, die het goed stelt.



"De hele familie is in de wolken. Maandenlang zocht Kim naar een surrogaatmoeder en onlangs vond ze de perfecte kandidate", zo meldt een bron aan People.



"Ze willen dat alles perfect verloopt en dat de baby bijzonder gezond is. Ze willen geen complicaties en Kim legt de draagmoeder een strikt dieet op zodat iedereen weet wat de baby krijgt voordat die geboren is", zo stelt een insider. De draagmoeder, die het koppel vond via een agentschap, mag niet roken en alcohol of andere drugs gebruiken tijdens haar zwangerschap. Ze mag ook geen warme baden nemen, haar haar niet verven en geen rauwe vis eten.



Kim Kardashian leed tijdens haar beide zwangerschappen aan de aandoening placenta accreta: daarbij komt een deel of de hele placenta abnormaal vast te zitten aan de spieren van de baarmoederwand.