Jeroen Meus en Suske & Wiske komen opnieuw in Vlaamse handen

6/09/17

De Vlaamse tak van de Nederlandse uitgeefgroep WPG, waaronder Manteau en Standaard Uitgeverij vallen, gaat zelfstandig verder. Dat melden De Tijd en Het Financieele Dagblad. Daardoor komen Suske en Wiske, Jeroen Meus, De Kiekeboes en Pieter Aspe opnieuw in Vlaamse handen.

"Verschillende sterke spelers in het Vlaamse media- en uitgeeflandschap hebben bewezen dat je, ondanks een relatief kleine thuismarkt, toch heel vernieuwend en sterk kunt zijn als je ruimte geeft aan creativiteit", aldus CEO Jeroen Overstijns van WPG België. "Met de voorgestelde verzelfstandiging willen wij daar radicaal bij aansluiten. We geloven dat het potentieel in Vlaanderen groot is."



De Vlaamse activiteiten gaan zelfstandig verder na een management-buy-out met de steun van een groep externe investeerders.