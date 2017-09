Dankbaar dansen met Ingeborg: publiek Van Gils & gasten danst mee

MV

6/09/17 - 17u14 Bron: Eén

© VRT.

Het bezoek van de Vlaamse presentatrice en zangeres Ingeborg aan 'Van Gils & Gasten' van afgelopen dinsdag is er één om niet snel te vergeten. Ze zette heel de studio op zijn kop toen ze het nummer 'Gratitude' zong.

Dankbaarheid vloog voorbije dinsdag in het rond in de studio van Van Gils & gasten. Net voor het aflsuiten van het programma besluit zangeres Ingeborg een liedje met heel de zaal te zingen. Na wat uitleg over de pasjes die bij het nummer horen krijgt ze heel de studio mee, inclusief presentator Lieven Van Gils, Sven Nys, Fleur van Groningen, Tia Hellebaut en Bouba Kalala, die dinsdagavond te gast waren.