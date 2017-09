5 foto's waarmee Kim Kardashian het internet brak

© Instagram.

Gisteren plaatste Kim Kardashian een naaktfoto van zichzelf online, en het internet ontplofte. Er volgden heel wat goedkeurende duimpjes (meer dan 1 miljoen likes in amper 15 uur), maar ook heel wat haatreacties. En het is lang niet de eerste keer dat de realityster de gemoederen zo verhit. Met deze vijf foto's wist ze het internet te breken.

2. De vampierbehandeling

De wereld schrok zich een hoedje toen Kim in 2013 een foto van haar bebloede gezicht op Twitter postte. Was ze betrokken geraakt bij een auto-ongeval? Nee hoor, het ging om een schoonheidsbehandeling, ook wel de vampire facial genoemd. Daarbij wordt bloed afgenomen, waarna de plaatjes eruit worden gehaald. Die worden daarna met kleine naalden in het gelaat ingebracht, wat moet zorgen voor een jeugdige huid en naar verluidt ook erg pijnlijk is. Maar wie mooi wil zijn moet lijden, en na de foto werd de behandeling razend populair. © Twitter.

3. Haar kinderen

Kim Kardashian heeft intussen twee kinderen met haar man Kanye West: North en Saint. De namen mogen dan op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk zijn, de kinnderen zelf zijn graag gezien op sociale media. De eerste babyfoto van North haalde 1,5 miljoen likes, die van Saint zelfs 3 miljoen. SAINT WEST NORTH

4. Haar huwelijk

Als twee wereldsterren als Kim en Kanye met elkaar trouwen, verwacht je een grootse gebeurtenis. En dat was het ook toen de twee in 2014 in het huwelijksbootje stapten. Het extravagante huwelijk vond plaats in Parijs én Italië, en de bruid droeg een jurk van Givenchy. De wereld keek gretig mee: de huwelijksfoto vergaarde 2,4 miljoen likes en was lang de meest gelikete foto op Instagram. Momenteel is Beyoncé de recordhouder: de teller van haar zwangerschapsfoto staat momenteel al op meer dan 11 miljoen hartjes.