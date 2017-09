Kobe Ilsen reist de wereld rond... voor een reeks over België

Mark Coenegracht

6/09/17 - 10u57

© belga.

Kobe Ilsen (35), bekend van 'Over Eten' en 'De Drie Wijzen', verdwijnt al zeker voor de rest van het jaar van het scherm. De presentator begint vandaag aan een lange wereldreis voor een nieuwe reportagereeks. Ilsen wil zo een antwoord vinden op de vraag: 'Hoe is het met ons land gesteld?' Het ambitieuze project is volgend voorjaar op Eén te zien.