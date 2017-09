Astrid Coppens krijgt haar villa in LA niet verhuurd

TK

Momenteel verblijft Astrid Coppens (voorheen Bryan) in ons land, waar ze wat tijd doorbrengt met familie en vrienden én de opnames van haar eerste film afrondde. Maar straks stapt ze met manlief Bram weer op het vliegtuig richting Amerika. Daar wacht haar een rechtszaak met haar ex-man en een villa die maar niet verhuurd raakt.

Astrid woont al even niet meer in de chique villa die ze met John Bryan deelde. Zij en Bram hebben hun intrek genomen in een nieuwe woonst in Malibu. Dat leidt financieel expert Thierry Debels af uit een document waarmee Astrid deze zomer haar nieuwe Belgische vennootschap ONEANDONLY-ASTRID heeft opgestart. "Daarin staat dat zij momenteel in Malibu woont", aldus Debels in TV Familie. "Of ze daar een huis huurt of gekocht heeft, is niet geweten. Trouwens, het kan ook een appartement zijn."



De nieuwe stek heeft waarschijnlijk een kinderkamer. "Want nu we getrouwd zijn, gaan we volop voor een kindje", zei Astrid eerder al. "Ja, dat zou echt een lichtpunt zijn. Vóór ik met Bram samen was, had ik nooit dat moedergevoel, omdat ik niet wist wat echte liefde was... Nu ben ik zéker: deze relatie is voor eeuwig. Anders zou ik niet aan kindjes beginnen."



Intussen bezorgt haar oude villa haar kopzorgen. Het huis raakt maar niet verhuurd. Astrid liet de huurprijs nu al een derde keer zakken, naar 17.500 euro per maand (zo'n 14.700 euro). Een spotprijsje voor de omgeving, waar ook veel sterren wonen. Astrid wil de woonst eigenlijk verkopen, maar dat kan niet zolang de rechtszaak met John nog loopt.





