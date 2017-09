Helmut Lotti ziet 'Liefde voor Muziek' helemaal zitten: "Ik laat er zelfs mijn slaap voor"

JOLIEN BOECKX

6/09/17 - 09u18 Bron: HLN

© Jan Aelberts.

Toen het telefoontje eindelijk kwam, volgde er meteen heel luide "Joepie!". Dat Helmut Lotti (47) door het dolle heen is omdat hij deelneemt aan 'Liefde voor Muziek', is nog een understatement. "Ik heb hier écht zin in." Zoveel zelfs dat er al slapeloze nachten zijn gepasseerd omdat hij in bed nog nummers aan het kiezen is. "Ik zal met de liedjes van de collega's redelijk oneerbiedig te werk gaan", lacht hij.