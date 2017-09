Charlotte Vandermeersch: "Ik kon Felix niet missen, dus ben ik bij hem in LA gaan wonen"

JOLIEN BOECKX

Charlotte Vandermeersch (33) pendelt momenteel nog tussen Vlaanderen en Los Angeles, waar haar vriend Felix Van Groeningen (39) zijn eerste Amerikaanse film maakt. Maar vanaf vanavond is de actrice nog eens bij ons op tv te zien. In '#hetisingewikkeld' op VIER jaagt ze de hormonen van Ben Segers op hol.

Sinds een week is Vandermeersch terug in België, na drie maanden in Hollywood te hebben doorgebracht. Felix Van Groeningen is er sinds begin dit jaar bezig met de opnames van de film 'Beautiful Boy', met onder anderen Steve Carell in de hoofdrol. "Ik kon mijn lief echt geen jaar missen hoor, daarom ben ik drie maanden bij hem gaan wonen", lacht Charlotte. "Binnenkort vertrek ik weer naar L.A. voor een paar maanden. Op het einde van dit jaar is de film klaar en komen Felix en ik definitief terug naar hier. Of normaal gezien toch. In de VS hang ik de toerist uit, want ik heb geen werkvergunning. Maar ik neem mijn werk en projecten - waaronder iets in het theater - wel mee om eraan verder te werken. Heel leuk om op die manier het leven in L.A. te leren kennen, ik vind het er echt plezant."



Nog plezanter zou zijn als ze effectief in de States aan de slag kan als actrice. "Ik besef dat zoiets zeer moeilijk is als je nog niet bekend bent daar. Ik heb nu wel veel mensen leren kennen, dus wie weet komt het er toch eens van. Dat zou geweldig zijn."



Ondertussen kunnen we Charlotte vanaf vanavond aan het werk zien in de fictiereeks '#hetisingewikkeld' op VIER. Charlotte speelt Charlotte, een danslerares die Peter (Ben Segers) helpt om zijn openingsdans weer aan te leren. "Peter beseft dat hij zijn vrouw terug wil en steekt moeite in de kleinste dingen. Zoals het leren van hun openingsdans, bijvoorbeeld. Charlotte moet hem komen helpen. Maar vanaf hun eerste ontmoeting voelen ze zich aangetrokken tot elkaar."