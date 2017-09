Zwangerschapsverlof Amal Clooney zit er bijna op

Bewerkt door: ib

Amal Clooney krijgt een kus van haar man op het Venice Film Festival. © photo news.

Het lijkt erop dat Amal Clooney binnenkort weer aan het werk gaat. Volgens E! News zit haar zwangerschapsverlof er bijna op.

"Amal gaat deze week weer aan de slag", zegt een bron, die weet dat Amal in ieder geval een meeting in haar agenda heeft staan. Het zou haar eerste klus zijn sinds ze afgelopen juni beviel van tweeling Alexander en Ella. Volgens de ingewijde is de mensenrechtenactiviste wel van plan om het voorlopig nog rustig aan te doen.



Gemengde gevoelens

"Ze heeft er gemengde gevoelens over", gaat de bron verder. "Ze heeft van elke minuut met de tweeling genoten deze zomer en ze zal de kinderen enorm missen, maar ze heeft aan de andere kant ook zin om haar carrière weer op te pakken."



Afgelopen weekend verscheen Amal weer in het openbaar aan de zijde van haar man George. Samen gingen ze naar het filmfestival van Venetië.