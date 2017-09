Gert Verhulst heeft plots een snor: "Gertje, waarom plakt Samson onder uwe neus?"

Door: ARo & HA

6/09/17 - 00u07 Bron: VIER

Waarom heeft Gert Verhulst ineens een pornosnor? Die vraag brandde gisteravond op de lippen van de kijkers van 'Gert Late Night' op Twitter. Verhulst verscheen in het VIER-programma aan de zijde van James Cooke, inderdaad, met een snor.

Sociale media waren meteen in de ban van de transformatie, vooral omdat iedereen - James Cooke, Bart De Pauw, Gwendolyn Rutten en Sergio Herman - op de boot deed alsof er niks aan de hand was.



Bleek dat het gezelschap de avond voordien 'hartenaas' had gespeeld, een kaartspelletje waar het maandavond in de talkshow over ging. Bij 'hartenaas' geef je te kennen dat je iets - een tatoege laten zetten, een oorbel laten schieten, naakt in de zee zwemmen - zal doen, waarna je een kaart trekt. Als je de hartenaas hebt, moet je je belofte nakomen. Blijkbaar had Gert gezegd dat hij met een valse snor zou presenteren, en hij hing er meteen aan voor de moeite.



In de tweede helft van de show onthulde Gert zelf de reden achter zijn plotse pornosnor, waarna hij ze ook meteen weer verwijderde. "Hoe meer haar er op uw kop staat hoe beter", had Bart De Pauw nochtans net eerder gezegd.