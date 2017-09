Philip Cracco mag geen rally meer rijden na "positieve" dopingplas

Sam Vanacker

5/09/17 - 15u40

© Bart Vandenbroucke.

Philip Cracco mag voorlopig geen rally meer rijden. De ondernemer uit The Sky Is The Limit testte positief tijdens een dopingcontrole na de Rally van Ieper eind juni, waarop zijn vergunning onmiddellijk werd ingetrokken.

Cracco, die nog maar pas herstellende is van prostaatkanker en daar nog steeds medicatie voor neemt, geeft toe dat hij de procedure niet gevolgd heeft, maar had op wat meer begrip gerekend. "Spijtig dat het zo is moeten lopen", zegt hij. "Het is nu niet dat ik een jonge gast ben die zich dopeert om een paar plaatskes te winnen, toch? Ik rij voor het plezier en het maakt me niet uit of ik nu twintigste of drieëntwintigste eindig. Akkoord, ik had voor de wedstrijd moeten aangeven welke medicatie ik zoal neem, maar daar heb ik eerlijk gezegd nooit bij stilgestaan. Ook mijn dokter had daar niet aan gedacht. Wij waren vooral bezig met de kanker onder controle houden, niet met procedures en regeltjes volgen. Ik had eerlijk gezegd wat meer begrip verwacht."



Het Nationale Antidopingagentschap wou geen commentaar geven op het nieuws. Het dossier van Cracco wordt er op 26 september behandeld.