Hanne Troonbeeckx: "Ik kon niet tippen aan de tv-versie van mezelf, en dat deed pijn"

Na haar carrière bij VTM, VT4 en Njam! belandde Hanne Troonbeeckx (38) in een diep dal. Ze twijfelde aan zichzelf en zag de toekomst somber in. Vandaag staat ze er weer dankzij antidepressiva, loopbaanbegeleiding én het succes van haar eigen bedrijf.

Vijftien jaar geleden ging Hanne Troonbeeckx aan de slag als omroepster bij VTM, om nadien succesvolle programma's als 'The Block' en 'Huis op Stelten' te presenteren op VT4. Maar toen werd ze plots aan de deur gezet. "Ik wist wel dat er een einde aan ging komen, maar toch was dat een moeilijke periode", vertelt Hanne in Story. "Ik moest via de krant vernemen dat er geen nieuw seizoen van The Block kwam. Dat was hard. Toen ook het omroepwerk stopte, zat ik plots zonder job. Ik kon wel aan de slag bij kookzender Njam!, maar dat was niet voltijds. Ik moest er andere jobs bij nemen, en die vond ik niet, of toch niets dat ik leuk vond. Ik had nochtans veel ideeën: een lingerielijn voor JBC, een handtassenlijn, eigen gin... Maar niets was haalbaar of origineel."



Negatieve spiraal

"Vorige zomer had ik een serieuze dip. Ik was gewoon op en kwam dus niet sterk over op sollicitatiegesprekken. Weet je, als je vijftien jaar lang op een voetstuk staat, dan word je gewoon een imago. Na mijn tv-werk viel ik in een zwart gat: wie ben ík eigenlijk? Ik kon niet tippen aan die tv-versie van mezelf en dat deed pijn. Ik durfde niet ongeschminkt naar de winkel. Gemene opmerkingen als 'ze is in het echt toch klein en dik' maken je onzeker. Intussen heb ik vrede met mezelf, maar het was een lange weg." Hanne zag geen andere uitweg dan antidepressiva nemen. "Ik geraakte echt niet uit dat dal. En toen las ik een moedig interview met zangeres Selah Sue, over haar depressies en medicatie. Ik heb haar om raad gevraagd. Zij zei dat medicatie haar echt geholpen had. De dag erna ben ik naar de psychiater gegaan, die beaamde dat ik met antidepressiva moest starten. Toen voelde ik me al gered. In maart ben ik er volledig mee gestopt en nu voel ik me beter in mijn vel dan ooit."



Loopbaanbegeleiding

Via loopbaanbegeleiding vond Hanne zelfs een nieuwe uitdaging. "Toen ik er aanklopte, wist ik echt niet meer wat ik met mijn leven wilde. Maar tegen het einde had ik mijn eigen bedrijf opgestart, met succes. Ik onderging echt een metamorfose, ik schrok er zelf van. Mijn app Buzzooka brengt bedrijven in contact met influencers, mensen die op sociale media reclame maken voor producten. Via klassieke advertenties wordt het steeds moeilijker om de juiste doelgroep te bereiken."





