Kirsten en Jan Kriekels: "We zien elkaar weer elke dag"

TK

5/09/17 - 13u30 Bron: Dag Allemaal

© Belga.

Kirsten Janssens en Jan Kriekels uit The Sky Is The Limit zijn officieel uit elkaar, maar kunnen toch niet zonder elkaar leven. Volgens Kirsten zien ze elkaar nu opnieuw elke dag, vertelt ze in Dag Allemaal.

Kirsten is momenteel een nieuwbouw aan het zetten in Diepenbeek. "Ik heb met Big Brother 100.000 euro gewonnen, hé. Ik ben verstandig omgesprongen met die centen. Waardoor niemand mij nog op straat kan zetten. En alleen ík beslis wie er over de vloer komt! 't Is wel nog even kamperen, want er is best nog wat werk. Tot zolang ga ik bij Jan koken. Wij zien elkaar weer elke dag."



De plooien zijn nog niet helemaal gladgestreken, maar het gaat de goede richting uit. "Wat afstand nemen kan je dichter bij elkaar brengen. Janen ik houden nog van elkaar. Dertien jaar wis je niet zomaar, hé. Alleszins, wij zijn gelukkig zo en de kinderen ook. Dat is het belangrijkste. We zullen zien wat de toekomst brengt. Carpe diem, zeg ik." Of ze intussen niet vaak op date gaat? "Eén keer ben ik met een andere man gaan eten, ja. Een lieve, hoor. Maar niks voor mij, want lang niet van Jans kaliber. Om mij aan te kunnen moet je een taaie zijn, hoor."