Lesley-Ann en Tanja Dexters begraven de strijdbijl: "Ze deed het in opdracht van mijn ex"

Toen Lesley-Ann begin dit jaar met Kevin trouwde, haalde Tanja Dexters naar haar uit op Instagram. "Miss Piggy got married", klonk het bij een foto van Kermit en zijn grote liefde. Niet erg netjes, maar Lesley-Ann heeft haar intussen vergeven. "Ze deed het in opdracht van mijn ex", vertelt ze in Dag Allemaal.

Tanja werkt intussen niet meer samen met de ex-man van Lesley-Ann, die een concurrerende beautyschool heeft. "Aan die samenwerking kwam dit voorjaar een einde. Niet toevallig nadat ik Tanja was tegengekomen op een feestje in The Villa. Ik ben niet haatdragend. We raakten aan de praat en hebben de strijdbijl begraven. Tanja had een deal met Benjamin: zij mocht een ruimte in zijn gebouw gebruiken als showroom. Maar om dáárom op gespannen voet met mij te blijven leven... Dat was het ons niet waard."



"Wist je dat Tanja die Miss Piggy-foto had gepost in opdracht van Benjamin? Ze heeft mij de foto's en berichten getoond. Hij zat daarachter. Zonde dat ze zich daarin liet meeslepen, maar nogmaals: zand erover. In ieder geval, toen Benjamin doorhad dat Tanja en ik weer door één deur konden, heeft hij haar een bericht gestuurd dat de samenwerking stopte. Dat zegt genoeg zeker?"



Haar ex heeft daarnaast ook de naam 'Lesley-Ann' als merk laten registreren. "'Beautyschool Lesley-Ann', 'Schoonheidsschool Lesley-Ann', 'Schoonheidsschool Poppe' en zelfs 'Lesley-Ann' heeft hij geregistreerd. In België is het de eerste keer dat zoietsgebeurt. Die primeur heeft hij. Mijn advocaten stonden versteld van zoveel kwade trouw."





