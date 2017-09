Janine Bischops: "Ik was liever de minnares dan de mama van Kürt Rogiers geweest"

TK

Opmerkelijke transfer in soap­land. Nadat Janine Bischops vorig jaar besliste om na 21 jaar een punt te zetten achter haar rol als Jenny in Thuis, zal de actrice vanaf 21 november te zien zijn als Brigitte, de moeder van Lars (Kürt Rogiers) en Amélie (Erika Van Tielen) in die andere soap, Familie.

"Toen de makers me belden, schrok ik wel even", vertelt Janine in Story. "Ik dacht dat ik voor altijd een Thuis-gezicht zou blijven. Maar toen ik hoorde dat Kürt mij absoluut als zijn televisiemoeder wilde, heb ik geen seconde getwijfeld. Ook al zit mijn agenda tot 2020 volgeboekt met theateropdrachten. Het zwarte gat heb ik dus nooit gekend na mijn ontslag bij Thuis."



Mooie man

"Kürt en ik kennen elkaar niet persoonlijk, maar onlangs hebben we elkaar voor het eerst ontmoet, en aan het einde van het gesprek leek het alsof we elkaar al honderd jaar kennen. We doen allebei graag onnozel. Kürt is ook zo'n mooie man. Eigenlijk zou ik liever zijn minnares spelen dan zijn moeder. In Familie is er nog nooit een verhaallijn geweest over incest, maar wie weet komt dat nog wel", lacht Janine. De actrice is duidelijk onder de indruk van haar tegenspeler. "Vooral van zijn ogen. Mijn haren gingen rechtstaan toen ik zag dat hij dezelfde mooie ogen heeft als mijn vader, een heel goede en brave man. En volgens mij is Kürt dat ook. Ik zal dus dikwijls in zijn ogen kijken. (lacht) Bij haar intrede zal mijn personage Brigitte ook al meteen een giftig bommetje laten vallen."



Van haar ex-collega's van Thuis heeft Janine nog niets gehoord. "Misschien zijn ze wel hard geschrokken van deze transfer. (lacht) Nochtans kom ik met alle acteurs goed overeen, en ik hoor ook regelmatig dat ze me missen op de set."