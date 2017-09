"Producers willen Adele als prostituee in Dickens-film"

Bewerkt door: mvdb

4/09/17 - 19u20 Bron: The Sun

video Adele overweegt te gaan acteren. Volgens de Britse krant The Sun is de zangeres in onderhandeling voor een rol in de remake van de film Oliver uit 1968. De 29-jarige zou de rol van Nancy spelen in de filmmusical, die is gebaseerd op Charles Dickens' werk Oliver Twist uit 1838.