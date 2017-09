Liefst twee jaar na gebruik malariapillen: Stromae heeft nog altijd last van bijwerkingen

FT

4/09/17 - 15u33 Bron: Marianne

Stromae naast Walter Van Beirendonck en vriendin Coralie Barbier op het eindejaarsdefilé van de modeacademie in Antwerpen. Het is op muzikaal vlak al even stil rond de Brusselaar. © Benoit De Freine.

Paul Van Haver, alias Stromae, heeft nog altijd last van de medicatie die hij in 2015 nam tegen malaria. De zanger moest zijn tour door Afrika toen annuleren omwille van gezondheidsredenen. "Ik ben nog steeds gevoelig voor angstaanvallen," zegt hij nu in het Franse magazine 'Marianne'.

Ik heb weinig spijt van de dingen die ik in mijn leven gedaan heb, maar als ik kon terugkeren in de tijd, had ik Lariam nooit genomen Paul Van Haver

Stromae annuleerde midden juni 2015 al zijn optredens op het Afrikaanse continent door ernstige bijwerkingen na het gebruik van het antimalariamedicament Lariam. Hij keerde onmiddellijk naar Brussel terug en vertelde enkele maanden later in het tijdschrift 'Libération' wat er precies aan de hand was: "Ik was volledig op. Ik kon die pillen niet verdragen. Ik kreeg er hallucinaties van. Ik heb toen even gedacht dat ik gek werd, dat ik nooit meer van die krankzinnigheid verlost zou geraken. Er werd vastgesteld dat ik leed aan een psychische aandoening, veroorzaakt door het medicament. Ik was bang dat ik mezelf iets zou aandoen, ik was mezelf niet meer."



Wat er intussen twee jaar geleden is gebeurd, speelt Stromae vandaag de dag nog altijd parten. In een interview met het Franse blad 'Marianne', naar aanleiding van de bijwerkingen van Lariam en het feit dat steeds meer stemmen opgaan om de pillen te verbieden, vertelt hij dat hij nog steeds vatbaar is voor angstaanvallen. "Ik moest zelfs eens opnieuw naar het ziekenhuis", verklaart hij daarover. "Ik heb weinig spijt van de dingen die ik in mijn leven gedaan heb, maar als ik kon terugkeren in de tijd, had ik Lariam nooit genomen", voegde hij er nog aan toe.



Vaak voorkomende bijwerkingen van het antimalariamiddel zijn duizeligheid, misselijkheid, braken, hoofdpijn, slaperigheid, diarree, buikkrampen, slapeloosheid en vreemde dromen. Een minderheid heeft last van oorsuizen, evenwichtsstoornissen, neerslachtigheid, verwardheid en hallucinaties.



Volgens Yves Van Laethem, infectiespecialist aan het Universitair Ziekenhuis Brussel, is het hoogst uitzonderlijk dat bijwerkingen van malariapillen zo'n groot effect hebben. "Als je gestrest bent, kan de medicatie psychologische gevolgen hebben. Maar dat duurt normaal maar één tot twee weken."