Julianne Moore (56) gaat uit de kleren in sexy lingerieshoot

56 jaar is ze, maar Julianne Moore wordt mooier met de dag. De roodharige actrice ging uit de kleren en showde haar troeven in een fotoshoot voor Triumph. Ook Liv Tyler (40) poseert voor het lingeriemerk.

Het gaat hard voor Julianne Moore, ze schittert niet alleen binnenkort naast onze Matthias Schoenaerts in een reeks van regisseur David O. Russell, ze mag ook voor Triumph in een glamoureuze fotoshoot tonen dat op echte schoonheid geen leeftijd staat. De actrice showt haar strakke lijn in een kanten beha en slip met hoge taille. Met een minimum aan make-up houdt Julianne het erg natuurlijk.



In dezelfde campagne toont ook Liv Tyler haar rondingen in een kanten shortje en sexy beha.

