Taylor Swift dropt onverwachts nieuwe single '...Ready For It'

4/09/17 - 07u15 Bron: ANP

© epa.

De storm rond haar vorige single is nog niet gaan liggen, of daar is Taylor Swifts volgende nummer al. En waar de vorige met veel poeha werd aangekondigt, dropte ze deze track heel onverwacht.

Taylor deelde zaterdag al kleine stukjes van het nummer op social media, en gisteren stond hetvolledig op iTunes en Spotify. '...Ready For It' is de tweede single van Taylors nieuwe album Reputation, dat op 10 november verschijnt. Met de eerste single, 'Look What You Made Me Do', brak de zangeres de afgelopen weken het ene na het andere record.



In tegenstelling tot het donkere eerste nummer, waarop Taylor uithaalt naar verschillende sterren waarmee ze in de clinch ligt, is '...Ready For It' een stuk vrolijker. Uit het nummer blijkt dat de zangeres weer smoorverliefd is. Taylor is sinds eind vorig jaar samen met de Britse acteur Joe Alwyn.