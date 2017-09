George Clooney: "Mijn dochter lijkt godzijdank op Amal"

Bewerkt door: ib

George Clooney met zijn vrouw Amal Alamuddin Clooney. © epa.

De tweeling van George Clooney is nog maar twaalf weken oud, maar volgens de acteur zijn het jongetje en meisje al duidelijk twee heel verschillende kinderen.





Zoon Alexander is een reus, zo liet George weten in een gesprek met Entertainment Tonight, waarbij ook Matt Damon aanwezig was om over hun nieuwe film te praten. "Het is een beer van een gozer, hij zit en hij eet", grapte de regisseur van Suburbicon.



Matt, die de baby's ontmoet heeft, deed ook een duit in het zakje. "Hij kan zo uitsmijter worden in een club in Hollywood." Ella, de dochter van George en zijn vrouw, mensenrechtenadvocate Amal, is juist "heel elegant" volgens de 56-jarige Hollywoodster. "Ze lijkt op Amal, godzijdank."



"Normale namen"

De namen van de tweeling hebben geen speciale betekenis, vertelde George. "We zochten naar normale namen. Deze kids zullen al genoeg bekeken en veroordeeld worden, we wilden dat ze het dan in ieder geval makkelijk hebben met hun naam. Die zijn verder nergens op geïnspireerd. Ze komen niet van Alexander de Grote en Ella Fitzgerald ofzo."