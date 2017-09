Video: Luc Steeno op zoek naar opbrengst Leuvens schlagerfeest 'Leive Vloms'

Door: redactie

2/09/17 - 20u09

© Screenshot.

video Maandag is het een maand geleden dat de eerste editie van het schlagerfeest 'Leive Vloms' plaatsvond op de Oude Markt van Leuven. De organisator maakte van de gelegenheid gebruik om geld in te zamelen voor de strijd en het onderzoek naar Multiple Sclerose (MS). In een leuke video gaan zanger Luc Steeno en Leuvenaar Luc Ponsaerts op zoek naar het geld. Maandag 4 september wordt het bedrag bekendgemaakt en zal de cheque overhandigd worden aan het MS-centrum.

"Wat heeft dat nu opgebracht en waar is het geld van 'Leive Vloms'?", vraagt Luc Steeno in de video aan bekende Leuvenaar Luc Ponsaerts. De organisatoren houden de spanning er nog even in tot maandag.