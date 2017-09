George Clooney tijdens voorstelling nieuwe film: "Er hangt een donkere wolk boven Amerika"

FT

2/09/17

George Clooney en zijn echtgenote Amal verlaten het Cipriani Hotel in Venetië waar Clooney zijn nieuwste film voorstelt. © epa.

Venetië werd vandaag heel even 'Georgetown', want George Clooney kwam er op het oudste filmfestival ter wereld z'n nieuwe prent, Suburbicon, voorstellen. En die blijkt bijzonder actueel: "Deze film is gemaakt uit woede."

Suburbicon gaat over de rassenkwestie in de Verenigde Staten en speelt zich af in de jaren 50. Een zwarte familie vestigt zich in een blanke wijk in een middelgrote stad. De gevolgen laten zich raden: het gezin krijgt een storm van protest over zich heen, terwijl de buren wel andere problemen aan hun hoofd hebben: zij zijn verwikkeld in een moordcomplot.



George Clooney, intussen 56, liet verstaan dat zijn vaderland er slecht voorstaat. "Er hangt een donkere wolk boven Amerika. We hebben de rassenkwesties in ons land nooit echt opgelost. Deze film speelt zich in de jaren 50 af, maar heeft duidelijk raakvlakken met het huidige Amerika. Dat komt nu allemaal naar buiten door een president die ook de andere kant opkijkt. Maar ik geef de hoop niet op. Deze film is gemaakt uit woede. Er is in dit land veel te weinig in positieve zin veranderd.''



Er werd door de journalisten en Clooney zelf trouwens met geen woord gerept over diens privéleven. Geen vragen dus over echtgenote Amal of de tweeling Ella en Alexander die op 6 juni geboren werd.