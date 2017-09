De Universiteit van Kopenhagen biedt vak aan over Beyoncé

Door: redactie

De faculteit voor Kunstwetenschappen en Culturele Studies van de Universiteit van Kopenhagen biedt een vak aan getiteld "Beyoncé, gender en ras". Al 75 studenten hebben zich voor het vak ingeschreven dat zal worden gedoceerd door professor Erik Steinskog. Door de grote opkomst zullen ze moeten verhuizen naar een grotere aula dan aanvankelijk gepland was.

Professor Erik Steinskog vertelde aan de Deense televisiezender TV2 dat het werk van Beyoncé Knowles wetenschappelijke onderzoeksmaterie is. "We zullen haar songs en videoclips analyseren met een focus op gender, seksualiteit en ras", zei hij. "Een van de doelstellingen van het vak is de aandacht vestigen op het zwarte feministische gedachtegoed in Scandinavië; dat is tot nog toe onbekend terrein", aldus Steinskog.



Volgens hem is het fenomeen Beyoncé belangrijk om te begrijpen in wat voor een wereld we leven. "Ze is een van de grootste popartisten van vandaag en in die zin is ze belangrijk voor een analyse van de hedendaagse tijd", zei Steinskog. Zelf is hij ook een grote fan. "Het is niet moeilijk om onder de indruk te zijn. Ze is ontzettend goed in wat ze doet", aldus de prof.



De Universiteit van Kopenhagen is niet de eerste universiteit die dergelijke ongewone vakken aanbiedt. Aan de Rutgers Universiteit in New Jersey doceerde men zelfs enkele jaren geleden al een gelijkaardig vak over Beyoncé. De Universiteit van Virginia heeft een vak over Games of Thrones en de Universiteit van Staffordshire biedt een vak aan over David Beckham, waarin de studenten onderzoeken welke sociologische gevolgen de obsessie van onze maatschappij voor voetballers heeft.