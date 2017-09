Jane Fonda (79): "Seks wordt beter met verouderen"

Ab Zagt

1/09/17 - 19u45

Robert Redford en Jane Fonda op het filmfestival in Venetië. © epa.

Bijna veertig jaar na The Electric Horseman staan Hollywoodlegenden Jane Fonda (79) en Robert Redford (81) weer samen voor de camera. In het filmdrama Our Souls at Night, dat vandaag in Venetië zijn wereldpremière beleefde, bewijzen de sterren dat liefde op latere leeftijd toch nog mogelijk is.

© epa. Al in de eerste scène van de Nextflixfilm Our Souls at Night vraagt Jane Fonda aan haar buurman Robert Redford, met wie zij tot dan vluchtig contact had, recht op de man af: "Wil je met mij naar bed?" Niet om de seks voegt zij er meteen aan toe, maar vooral om samen te slapen. Zonder bijbedoelingen dus. Zo begint een tere, breekbare liefdesrelatie die aantoont dat ware, onbaatzuchtige liefde op late leeftijd zeker mogelijk is.



"Ik wilde nog een keer een film met Jane voordat ik sterf'', zei Redford vandaag in Venetië. "Bovendien wilde ik een romantische film maken over oudere mensen die in het huidige bioscoopaanbod niet aan hun trekken komen", aldus de acteur die de film zelf produceerde.



Jane Fonda had een ander motief om de rol te spelen. "In onze vorige films speelde ik vrouwen die hun handen niet thuis konden houden als zij met Robert in contact kwamen. Ik wilde ondervinden of dat nog steeds het geval is. Het antwoord is ja."