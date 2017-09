Zie jij waarom Brooklyn Beckham onder vuur ligt?

Door: redactie

1/09/17 - 17u59

© Instagram Damon Baker.

Brooklyn Beckham heeft zich de woede van een heleboel volgers op de hals gehaald door foto's op Instagram te gooien waarop hij met een pistool poseert. Veel fans snappen niet waarom de zoon van Victoria en David Beckham doet alsof een pistool stoer is.

Brooklyn postte het resultaat van een fotoshoot met fotograaf Damon Baker. Op een verzameling kleine zwart-wit foto's is onder meer te zien dat de achttienjarige een pistool op de lens van de camera richt en het wapen tegen zijn borst houdt.



''Niet cool, Brooklyn. Denk je echt dat het in een wereld voor schietpartijen en terroristische aanslagen een goed idee is dat iemand in jouw positie gaat poseren met een pistool. Heel onnodig'', reageert een van Brooklyns volgers. ''Een pistool? Echt waar? Wat een idioot'', schrijft een ander.



Fans wijzen Beckham er vooral op dat hij een voorbeeld is voor veel jongeren en dat hij daarom beter had moeten nadenken.

