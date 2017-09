Schoenaerts krijgt hoofdrol naast Robert De Niro en Julianne Moore in prestigieuze maffiaserie

FT

1/09/17 - 15u46 Bron: De Morgen

Dat Schoenaerts met Robert De Niro zou samenwerken, liet hij zelf weten via de sociale media. Zo ging hij onder meer een hapje eten met de Amerikaanse acteur. © Instagram.

Onze eigenste Matthias Schoenaerts stak het niet onmiddellijk onder stoelen of banken: hij zou binnenkort samenwerken met Robert De Niro. Wat hij precies zal doen, is vandaag nu ook officieel bevestigd. De Antwerpenaar speelt binnenkort de hoofdrol in de nieuwe prestigeserie van American Hustle-regisseur David O. Russell. Dat heeft actrice Julianne Moore aan onze collega's van De Morgen bevestigd. O. Russell is onder meer bekend van films als The Fighter en Silver Linings Playbook. De opnames van de nieuwe reeks, die zich afspeelt in het maffiamilieu, starten in januari 2018.