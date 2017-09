Niels Destadsbader schittert binnenkort in 'Liefde voor Muziek'

Door: redactie

1/09/17 - 16u23 Bron: Qmusic

© Instagram.

Na een drukke zomer zit Niels Destadsbader dit najaar niet stil. De VTM-presentator heeft vandaag een nieuw project aangekondigd: hij doet mee aan het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek'. Dat heeft de presentator vandaag zelf op Qmusic bekendgemaakt.

Momenteel is Niels druk bezig met de opnames van Belgium's Got Talent. Dat hij ook een aardig stukje kan zingen, bleek toen hij met 'Skwon Meiske' de zomerhit van 2017 van Radio 2 in de wacht sleepte.



Niels heeft een drukke festivalzomer met tal van optredens achter de rug. Maar hij is niet van plan om het binnenkort wat rustiger aan te doen, zoveel is duidelijk. Vandaag verklapte de zanger dat hij één van de deelnemers van het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' wordt, dat vermoedelijk begin 2018 op de buis zal komen. In dit VTM-programma stoppen zeven bekende artiesten elkaars nummers in een nieuw jasje.