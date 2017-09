Evi Hanssen doet even de ochtendshow bij Nederlandse Qmusic

MVDB

1/09/17 - 15u25 Bron: ANP/BuzzE

Evi Hanssen blijft verder timmeren aan haar carrière in Nederland. © Photo News.

Evi Hanssen blijft verder timmeren aan haar carrière in Nederland. Maandag begint ze als tijdelijke copresentatrice van de ochtendshow van Mattie Valk op de Nederlandse Qmusic. Ze vervangt Wietze de Jager, die Qmusic verliet vlak na het vijfjarige jubileum van hun succesvolle ochtendshow 'Mattie & Wietze'.

Hanssen (38) is normaal de hele maand september copresentatrice. Sinds drie jaar is ze geregeld tafeldame in de drukbekeken talkshow 'De Wereld Draait Door'. Ook presenteerde ze op BNNVARA. De Antwerpse blijft ook in ons land actief. Morgen start haar programma 'Het Heilige Huis van Hanssen' op Joe, dat ze vanuit haar eigen woonkamer presenteert.



Mattie Valk werd vorig jaar hier bekend toen bleek dat hij niet de biologische vader was van de tweeling die zijn ex eind maart 2016 op de wereld zette.