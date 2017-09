Stubru-presentator neemt Carmen Pfaff beet: "Dit is een schande"

Door: redactie

1/09/17

Carmen en haar dochter Kelly Pfaff. © Instagram Kelly Pfaff.

Carmen Pfaff is boos op Stubru-presentator Gunther Desamblanx. Hij haalde om 22.30 uur 's avonds via de telefoon een grapje met haar uit en dat is in het verkeerde keelgat geschoten. "Dat iemand zijn brood verdient met zoiets, snap ik niet", zegt ze vandaag in Het Nieuwsblad.