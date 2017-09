Ruth Beeckmans op het strand: "Jezus, wat vragen ze me nu?"

JOBG

Ruth Beeckmans en Nathalie Meskens zijn vanavond de gastvrouwen in de laatste '2 Meisjes op het Strand' bij VTM. Voor Beeckmans een vuurdoop, want het is de eerste keer dat ze zo'n show presenteert. "Vollédig uit mijn comfortzone, maar ze mogen mij nog vragen!", klinkt het dolenthousiast.

De twee meisjes van de laatste aflevering vanavond - eerder presenteerden al Laura Tesoro/Olga Leyers en Josje Huisman/Tine Embrechts - zijn met 35 jaar even oud én even zot. Twee lachbekjes bij elkaar: dat zorgt voor een wel érg plezante aflevering van '2 Meisjes op het Strand'. "Voor mij was het vooral een spannende avond", zegt Ruth over de opnames, die drie weken terug plaatsvonden aan zee. Want '2 Meisjes' was voor haar letterlijk een ver-van-haar-bedshow. "'Jezus! Wéér iets totaal anders', dacht ik in eerste instantie toen ze mij vroegen voor deze job. Een klein avontuur, volledig uit mijn comfortzone. Maar het is goed meegevallen, ze mogen me nog vragen."



Ruth vond steun bij Nathalie, zegt ze. "Zij kon me geruststellen én ik kon wat tips aan haar vragen als het moest. Nee, ik hoefde geen teksten op mijn handen te schrijven." (lacht)'2 Meisjes' bleek voor de actrice ook een nostalgietrip. "Dat is '10 Om Te Zien' van vroeger, hé. Ik vond dat altijd zo gezellig. Ik heb ooit zelfs Willy Sommers zien optreden aan zee. Leuk dat ik hier nu zelf sta."



