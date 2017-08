Viktor is terug: zucht van opluchting ten huize van Axel Daeseleire en Jess Donckers

Door: redactie

31/08/17

Het hondje van acteur Axel Daeseleire en zijn vriendin Jess Donckers is terecht. De chihuahua Viktor was sinds maandagnacht vermist. Hij werd het laatst gezien aan de Schelde ter hoogte van de Zomerbar Tango in Antwerpen na het vuurwerk. "Viktor is terug!!!! Bedankt aan iedereen die ons heeft gesteund en voor het massale delen op Facebook en andere media. Tranen van geluk vloeien...", schrijft Donckers.