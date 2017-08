Dimitri Vegas en zijn Anouk nu al stiekem getrouwd

Door: redactie

31/08/17 - 21u09

© Instagram @dimitrivegas.

Dimitri Vegas en Anouk Matton zijn officieel getrouwd. Dat gebeurde in het grootste geheim in ons land. Het dj-koppel deelde daarna het blijde nieuws samen aan hun volgers op Instagram. Zoals dat tegenwoordig de mode is bij zowat alle hippe, bekende Vlamingen.

Het huwelijk was aangekondigd voor 7 september in Ibiza, maar vond nu dus al officieel plaats. Eerst poseerde Anouk in een lichtroze trouwjurk met diepe decolleté op Instagram Stories voor haar volgers. Het boeketje rozen leek al iets te verraden, maar de bijhorende tekst liet echt niets aan de verbeelding over: "Klaar om officieel te trouwen".



Een uur later bevestigde haar echtgenoot Dimitri Thivaios, zoals hij eigenlijk heet, voor zijn eigen volgers het romantische nieuws met een foto van het 'ringenmoment', visueel nog kracht bijgezet met een hartje boven de hoofden van de tortelduifjes.



Vervolgens trok het feestelijke gezelschap naar Het Gebaar, het Antwerpse restaurant van kok-patissier Roger Vandamme, die ook op Tomorrowland - de tweede thuis van Dimitri Vegas en Like Mike - jaarlijks uitpakt met zijn culinaire topkunsten.



Als er niet nog meer verrassingen volgen, dan zal het grote huwelijksfeest volgende week in Ibiza nog altijd zoals gepland uitbundig gevierd worden. Met Matton in een bruidsjurk van Nicky Vankets.





Lees ook Anouk Matton trouwt in een jurk van Nicky Vankets