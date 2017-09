VIDEO: Natalia vliegt mee met straaljagers van stuntteam: "Die power. Graaf!"

MARK COENEGRACHT IN DIJON

1/09/17 - 05u50

video Meevliegen in een straaljager: het stond al jaren op Natalia's bucketlist. De droom is uitgekomen: de 'orkaan van Oevel' mocht écht door de lucht razen in het Franse Dijon. Het jurylid van 'The Voice' vloog mee met het Breitling-stuntteam. Wij waren - voetjes op de grond - exclusieve getuige.

Geen berg te hoog, geen zee te diep, of Natalia gaat ervoor. Vanaf volgende week vrijdag spitst ze alweer de oren als jurylid in 'The Voice van Vlaanderen', maar eerst wil ze even iets schrappen van haar bucketlist. "Ik droom er al jaren van om met een echte straaljager mee te vliegen. Zo'n vliegtuig dat je bij de start tegen je zetel plakt", zo maakt Natalia me duidelijk. We zitten samen in een privéjet die ons in een uurtje van het Limburgse Genk naar het Franse Dijon brengt. Want Natalia heeft handenvol geluk. Omdat het wereldberoemde Breitling-stuntteam volgend weekend op de gerenommeerde Sanicole Airshow van Hechtel vliegt, mag ze als opwarming in de thuisbasis van het team mee de lucht in.



"Ik ben niet speciaal naar hier gevlogen voor een simpel vluchtje. Het mag straf zijn", zei de zangeres vooraf. En ze kreeg waar voor haar geld.