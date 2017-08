Door: redactie

video Lady Gaga heeft laten weten dat ze nu al bezig is aan haar zesde album. De zangeres is momenteel nog op tournee om haar laatste plaat 'Joanne' te promoten, maar is nog niet zeker of ze wel een nieuwe single van dat album zal uitbrengen. Gaga heeft naar eigen zeggen veel inspiratie gevonden tijdens haar tour en wil daarom nu al focussen op een nieuw album.