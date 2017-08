VIDEO: "Jullie zijn allemaal slaven": stiefmoeder Lindsay Lohan scheldt zwarte agenten uit

Door: redactie

video De stiefmoeder van Lindsay Lohan, Kate Majors, heeft een racistische tirade gelanceerd tegen zwarte agenten. Majors scheldt een van de politiemannen uit voor "aap". De stiefmoeder van Lohan noemt de agenten ook "allemaal slaven". De agenten moesten het gezicht van de vrouw bedekken zodat ze zou stoppen met op hen te spuwen. Majors blijft aangehouden en wordt onderzocht door een psychiater.

Majors had zelf de politie gebeld omdat haar echtgenoot volgens haar het was afgetrapt met hun twee kleine kinderen. Wanneer de agente haar duidelijk maakte dat het geen kidnapping is omdat haar echtgenoot het hoederecht heeft, dreigt Major ermee "iedereen te vermoorden".