Verliefde Josje viert Cle's verjaardag

Josje Huisman bevestigt na weken speculeren eindelijk haar relatie. Ze deelde vandaag op Instagram een foto waarop ze een zoen van haar lief krijgt, de Amsterdamse artdirector-producer Cle Gyimah (26). Het is nu echt helemaal duidelijk dat de voormalige K3-zangeres (31) opnieuw de liefde heeft gevonden.

© Noortje Palmers.

Het verliefde koppel vierde Cle's verjaardag in het vijfsterren Conservatorium Hotel in hartje Amsterdam. "Het is zijn verjaardag!" schrijft Josje trots bij een kiekje waarop ze een zwart jurkje en knalrode hakken draagt. Cle stak zichzelf in een grijs verjaardagspak met ruitmotief en maakte zijn look af met witte sneakers.



De naam van de Amsterdammer ging al langer rond, maar werd door de zangeres zelf niet eerder bevestigd. Cle heeft Ghanese roots en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf Very Rare Agency, dat video- en fotoreportages maakt. Ook is hij medeoprichter van het onlinelifestylemagazine BALLINNN', dat zich vooral richt op mannen.



Josje had eerder relaties met onder anderen Kevin Janssens (38) en Gert Verhulst (49). Vanaf 2012 was ze een jaar samen met presentator Johnny de Mol (38).