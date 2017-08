Justin Bieber bereikt als tweede de kaap van 100 miljoen Twitter-volgers

SVG

31/08/17 - 12u42 Bron: ANP

Bieber na een etentje met zijn vrienden. © photo news.

Justin Bieber is vandaag de tweede persoon ooit geworden die 100 miljoen volgers heeft op Twitter. Om de mijlpaal te vieren introduceert Twitter later een emoji van het hoofd van Bieber die verschijnt als de hashtag #100MBeliebers wordt gebruikt.

Bieber maakte zijn account in maart 2009 aan. Sindsdien werd zijn naam, @justinbieber, in meer dan 2 miljard tweets gebruikt. Het woord Belieber, zoals fans van Bieber zich noemen, werd tot nu toe 84 miljoen keer getwitterd. Zelf twitterde Bieber er ook op los: zijn teller staat op meer dan 30.000 tweets.



Katy Perry werd in juni de eerste die de grens van 100 miljoen volgers passeerde. Andere artiesten die het goed doen op het sociale medium zijn Taylor Swift (85 miljoen), Rihanna (77 miljoen) en Lady Gaga (69 miljoen).