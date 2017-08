Marina Wally neemt duetten op met haar overleden vader

TK

Eddy Wally overleed bijna anderhalf jaar geleden, maar toch zal er in november nieuwe muziek van de artiest verschijnen. Dochter Marina (60) werkt enkele onuitgegeven nummers af, en zal zelf ook enkele dingen inzingen.

Het zullen geen traditionele Eddy Wally-nummers zijn. "Het was mijn vader z'n wens dat ik de opnames die nog in de schuif lagen, zou afwerken. Aan de meeste liedjes zal ik een eigen touch geven: ik zal meezingen en er duetten van maken. Die zanglijnen blik ik in september in. Op die manier wordt het een soort eerbetoon", vertelt Marina in Het Nieuwsblad. Als het aanslaat, volgt er eventueel nog meer nieuw materiaal van Eddy Wally.