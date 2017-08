Schwarzenegger: "Klagen over Trump is zinloos, doe er iets aan"

TK

31/08/17 - 10u50 Bron: ANP

© epa.

De wereld mag zich niet laten demotiveren door mensen als president Donald Trump als het gaat om het milieu. Dat is de boodschap die Arnold Schwarzenegger uitdraagt met zijn deelname aan de natuurdocumentaire 'Wonders of the Sea 3D'.

De zeventigjarige superster sprak commentaren in voor de nieuwe natuurdocumentaire van activist Jean-Michel Cousteau, die vijf jaar lang prachtige 3D-opnames maakte op de bodem van de oceaan.



"Klagen heeft geen zin, je moet dóen", betoogde Schwarzenegger eerder dit jaar tijdens interviews over de film op het festival van Cannes. "Je moet hándelen! Laat je niet demotiveren door iemand als president Trump: de toekomst van de aarde hangt af van zeven miljard mensen, niet van één mens. De mensen die geloven in een betere wereld zijn gepassioneerd en hebben de feiten én idealen aan hun kant. Het is een kruistocht: mensen moeten snappen dat het niet goed afloopt als we niets proberen te veranderen."



Samenwerken

Als gouverneur van Californië zorgde Schwarzenegger ervoor dat zijn staat de beste milieuwetgeving van de VS kreeg. Het Witte Huis werkte hem tegen, maar de 'Governator' streed door tot aan het Hooggerechtshof en kreeg gelijk. "Ik heb mijzelf vanaf het eerste moment omringd met mensen die precies wisten hoe de politiek werkte; ik had zelf natuurlijk geen ervaring als gouverneur. Zij leerden mij dat samenwerkten het allerbelangrijkste is in de politiek. En dat heb ik gedaan, ik heb samengewerkt met de Democraten."



Over sommige onderwerpen mogen de twee grote Amerikaanse partijen van mening verschillen, maar sommige zaken zijn groter dan het partijbelang, vindt Schwarzenegger. "En groene wetgeving hoeft economische groei niet in de weg te staan. Integendeel: we hebben tijdens mijn termijnen en daarna enorm veel groene banen gecreëerd; er is momenteel geen sector die méér nieuwe banen oplevert."